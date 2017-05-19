До літнього сезону у Києві планують відкрити 11 пляжів для купання.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

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Зокрема, у Дніпровському районі запрацюють 8 пляжів – «Молодіжний», «Венеція», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Дитячий», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний»; в Оболонському – «Вербний» і «Пуща-Водиця»; у Деснянському – пляж «Чорторий».

Зазначається, що на всі пляжі планується отримати паспорти.

Окрім того, кияни та гості міста зможуть відпочивати у 17 зонах відпочинку біля водних об’єктів, але без можливості купання. Це: «Довбичка», «Лісова», «Русанівська коса», «Березняки», «Веселка», «Верхня», «Наталка», «Редьчина», «Біла», «Троєщина», «Галерна», «Осокорки», «Сонячна», «Святошин», «Голуба», «Синєозерна» та «Совська балка».

Як наголосив директор департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Андрій Фіщук, вперше в історії Києва три пляжі – «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця» беруть участь у міжнародній програмі «Блакитний прапор».

Це міжнародна нагорода, яка щорічно вручається пляжам і причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості та придатна для безпечного купання. Відповідність критеріям «Блакитного прапора» вимагає дотримання суворих стандартів якості води, безпеки та екологічного просвітництва.

Передбачається, що за безпекою на воді спостерігатимуть рятувальники на 21 посту. Усі вони проходять ретельний відбір, тестування у басейні та співбесіду з моделюванням кризових ситуацій, а також мають професійну підготовку – 52 години навчання з інструкторами.

«Рятувальні пости оснащені сучасним спеціалізованим обладнанням: 2 гідроцикли, 10 моторних човнів, тюби нового покоління, сапборди та дефібрилятори. До початку літнього сезону проводяться роботи з водолазного обстеження та очистки підводної частини акваторії пляжів, встановлюються огороджувальні буї та оформлюються паспорти підводної частини», - йдеться у повідомленні.

Крім того, для купання маломобільних груп населення на пляжах «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця» місто придбало 5 крісел-амфібій, користуватися якими допоможе спеціально підготовлений персонал.

У департаменті наголосили, що до купального сезону на зонах відпочинку «Дитяча», «Золота» та «Веселка» проведено санітарну підсипку піску та очистку територій від побутового сміття, протилептоспірозні, протикліщові та протималярійні заходи. Розконсервовано та встановлено контейнери та урни для сміття, тапчани, кабінки для переодягання, фонтанчики для питної води.

Також у відомстві запевнили, що проведено дезінфекцію та промивку водопровідної мережі для питної води.

«Тривають лабораторні дослідження проб питної води, води поверхневих водойм і піску (ґрунту). Також укладено договір на вилов, стерилізацію, утримання безпритульних тварин», – додали в департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.