На Сумщині пройдуть міжнародні медичні ралі

На Сумщині з 31 травня по 2 червня відбудуться міжнародні змагання бригад екстреної медичної допомоги «Сумські медичні ралі-2017».

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Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко.

«Це безпрецедентні змагання в рамках міжнародної науково-практичної конференції з питань надання екстреної медичної допомоги та діяльності служби медицини катастроф у зоні АТО», - сказав він.

За словами Бутенка, у заході візьмуть участь 40 команд з усіх регіонів України, а також представники з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Молдови, Білорусі, Казахстану, США та від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За його інформацією, в рамках цих заходів передбачається приїзд на Сумщину в.о.міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Урочисте відкриття змагань відбудеться 31 травня на площі Незалежності Сум.