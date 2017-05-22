Київ виділив 41 млн грн на боротьбу зі СНІДом

На виконання цілей Fast Track Cities міською цільовою програмою протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки з міського бюджету на 2017 рік передбачено близько 41 млн грн.

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Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник під час участі в акції «#Незабуті», що присвячена Дню пам’яті людей, які померли від СНІДу.

«У І кварталі 2017 року обстежено на ВІЛ 52,7 тисяч людей, що на 11% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Ми більш широко почали застосовувати швидкі тести (збільшення на 26%), при цьому виросла і результативність тестування: виявлено 758 ВІЛ-позитивних людей, у тому числі 255 осіб за результатами експрес-тестування. Кількість взятих на облік людей із ВІЛ у І кварталі 2017 року збільшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 42% (з 384 до 544 осіб), що є найкращим результатом виявлення за весь період епідеміологічного спостереження. Таким чином ми продовжуємо скорочувати прогалину у перших «90» (90% людей, які живуть із ВІЛ, знають свій ВІЛ-статус) та вже на початок травня збільшили порівняно із початком 2016 року відсоток людей, які знають свій ВІЛ-статус та перебувають під медичним наглядом, із 47% до 51%. Ціль до кінця 2017 року – 63%. Загалом наразі під медичним наглядом перебуває близько 12 500 осіб», – розповів Поворозник.

Він зауважив, що в рамках реформування галузі охорони здоров’я триває активне залучення до системи надання медичної допомоги людям, які живуть із ВІЛ/СНІД. Сьогодні у 50 закладах надаються послуги з експрес-тестування на ВІЛ, як за кошти м. Києва, так і за рахунок допомоги міжнародних донорських організацій. Усі лікарі-інфекціоністи районних управлінь охорони здоров’я пройшли підготовку з основ діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІД.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 16 травня до 29 червня проходить безкоштовна акція з тестування на ВІЛ. Під час проведення заходів кияни і гості столиці зможуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ у спеціально обладнаному медичному автотранспорті або стаціонарних пунктах.