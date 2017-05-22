У Харкові затримано "чорного фармацевта", що виготовляв наркотики для США, Японії та країн Європи

Співробітники прокуратури, поліції та працівники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління Держприкордонслужби 18 травня затримали в Харкові організатора нарколабораторії.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

«30-річний чоловік перебував у розшуку за аналогічний злочин, скоєний на території Одеси і переховувався від органів слідства», - зазначили в прес-службі.

Встановлено, що підозрюваний організував виробництво метамфетаміну в одній із квартир у центрі Харкова, де разом зі спільниками виготовляв наркотики для поширення на території України і за кордоном. Контакти між постачальником і замовниками були налагоджені в інтернеті.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили близько 60 г розфасованих наркотиків, а також 20 л прекурсорів та фасувальне обладнання.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації виробництва, контрабанди метамфетаміну (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 год. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311, ч. 313 Кримінального кодексу України).

Як уточнили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області, в Харкові затримано «лаборанта», який затримувався правоохоронцями у червні 2016 року і переховувався від слідства.

«Він організував лабораторію з виготовлення метамфетаміну високої якості, що реалізовували контрабандою до Європи. Виявлені 60 г готового наркотику були розфасовані для відправки закордонним замовникам. Також вилучено велику кількість хімічного обладнання, фасувальну апаратуру, спеціальні поштові конверти для упаковки посилок», - повідомили в главку.

Встановлено, що затриманий та його спільники виготовляли наркотики високої якості для поширення в Україні, а також у США, Німеччині, Швейцарії, Японії, Австралії, Польщі, Великій Британії, Греції.

Зараз фігурант доставлений до Одеси для проведення слідчих дій.

Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.