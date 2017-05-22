Сумщина передала у зону АТО пересувний медичний пункт

11:08, 22 травня 2017
Новини регіонів
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Медичний пункт на колесах являє собою багатосекційний фургон на базі КамАЗ, оснащений системами життєзабезпечення і медичною технікою.

УНИАН

З Сумської області у зона АТО передали пересувний медичний пункт.

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Як повідомив УНІАН голова Сумської районної ради Вадим Акпєров, медичний пункт на колесах являє собою багатосекційний фургон на базі КамАЗ, оснащений системами життєзабезпечення і медичною технікою, де є відсіки для прийому пацієнтів, сучасне лікувальне і діагностичне обладнання, душові кабіни та кабінет відпочинку.

«Щойно передали військовим відновлений пересувний медичний пункт. Дякую аграріям Сумського району за фінансову підтримку цього проекту. Майже місяць тривала робота, близько 140 тис. грн було витрачено на відновлення. І вже зараз, прямо із Сум, авто вирушає на схід. Сумський район і надалі буде підтримувати наших хлопців на Донбасі», - наголосив Акпєров.

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Теги: #Сумщина#війна на Донбасі#поранені бійці АТО