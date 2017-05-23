У Сумській області створять аналог американської служби "911"

У Сумській області планується створення центрів безпеки громади - аналогу діючої в США служби «911».

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник офісу реформ у Сумській області Олександр Хоруженко.

«Керівники ОТГ Сумської області відвідали м. Красний Лиман Донецької області, дe вивчали досвід створення і функціонування Центру безпеки громади. Перший і унікальний проект поєднання зусиль ДСНС, Національної поліції, медичної служби та ін. в одній комунальній установі, яка створена для захисту жителів громади в будь-якій ситуації. По суті, це аналог американської служби 911 з єдиною диспетчерською службою... В Сумській області ми плануємо розпочати процес планування таких установ вже в 2017 році», - зазначив Хоруженко.

За його інформацією, вартість створення такої інституції для громади складатиме від 5 млн грн.