Голова Хмельницької ОДА оцінив в 270 млн грн добудову корпусу обласної дитячої лікарні

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук оцінив в 270 млн грн кінцеву вартість будівництва лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на сесії облради.

За словами Корнійчука, попередня вартість цього об’єкта у 2013 році становила близько 100 млн грн. Після проведення перерахунку проектно-кошторисної документації очікується суттєве здорожчання.

Водночас Корнійчук наголосив на важливості добудови корпусу обласної дитячої лікарні.

Довідка УНІАН. 29 березня депутати Хмельницької облради визначили будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні пріоритетним об’єктом на 2017-2019 роки.

Хмельницька обласна дитяча лікарня була створена у 1958 році, в ній було 75 ліжок. На сьогодні в лікарні 250 ліжок за 11 профілями у 7 відділеннях. Всупереч вимогам законодавства, у структурі обласної дитячої лікарні відсутній повний спектр медичних служб для надання допомоги дітям. Так, обласні структурні підрозділи розпорошені між 6-ти спеціалізованими медичними закладами як міського, так і обласного рівня. А це не сприяє раціональному використанню медичного потенціалу в інтересах здоров’я дітей регіону.