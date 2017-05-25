На Львівщині сімох підлітків госпіталізували з алкогольним отруєнням

У Львівській області сімох підлітків віком від 12 до 15 років госпіталізували з діагнозом «алкогольне отруєння».

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції Львівської області, у Перемишлянське відділення поліції 24 травня о 18.35 надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що швидкою допомогою до них доставлено п’ятьох хлопців віком від 12 до 15 років з алкогольним отруєнням. Ще двох хлопців віком 13 і 14 років з таким самим діагнозом швидкою допомогою було доставлено у Львів і госпіталізовано в реанімаційне відділення 8-ї лікарні.

Попередньо встановлено, що діти розпивали самогон.

Усі постраждалі - вихованці навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Романів Перемишлянського району, жителі сіл Під‘ярків та Романів Перемишлянського району. У найважчому стані – двоє братів віком 12 і 13 років.

Перевіряється, чи діти вживали алкоголь на території навчального закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.