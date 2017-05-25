6-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху, рятуючи кота: дитина у тяжкому стані

У Чернівцях сьогодні 6-річна дівчинка випала з вікна 6-го поверху багатоповерхового житлового будинку по вулиці Руській.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

У відомстві зазначили, що інцидент стався сьогодні приблизно о 14.30. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що дитина перед цим бавилась зі своїм котом. Тварина підійшла близько до відчиненого вікна і випала з нього. В той час дівчинка, намагаючись врятувати кота, впала слідом за ним. Зазначається, що тварина загинула на місці.

Наразі дитина знаходиться у тяжкому стані у відділенні дитячої травматології лікарні швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією, лікарі поставили дівчинці діагноз - закрита черепно-мозкова травма.