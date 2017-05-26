На Житомирщині мати до смерті побила своє півмісячне немовля

У Житомирській області правоохоронці вчора, 25 травня, затримали матір за підозрою у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень її півмісячному сину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

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За її словами, вчора у селі Паволоч Попільнянського району поліція затримала 26-річну місцеву жительку.

Це відбулося після того, як до Попільнянського відділення поліції 24 травня близько 22.30. від лікарів «швидкої» надійшло повідомлення про смерть дитини. За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті немовляти став перелом кісток черепа з пошкодженням головного мозку. Під час з’ясування обставин події поліція з’ясувала, що до спричинення травм причетна його 26-річна мати.

«Жінка зізналась, що кілька разів вдарила сина рукою, коли не змогла заспокоїти», - повідомив УНІАН начальник Попільнянського відділення поліції Сергій Рябушенко.

Наразі подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Жінку затримано, сьогодні буде вирішено питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.