У Дніпропетровській області затримали молодика, який продавав наркотики на території школи

11:02, 26 травня 2017
Новини регіонів
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Як з'ясували правоохоронці, він продавав наркотики за ціною 100 грн за пакетик.

Фото: ООН

У Нікополі Дніпропетровської області поліцейські вчора, 25 травня, затримали 20-річного молодика, який продавав наркотики на території спортивного майданчика однієї з шкіл.

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Поліцейські вилучили у зловмисника 8 сліп-пакетів з марихуаною. Як з'ясували правоохоронці, він продавав наркотики за ціною 100 грн за пакетик. Наразі все вилучене направлено на експертизу, встановлюється, чи продавав зловмисник наркотики неповнолітнім.

Наразі даний факт внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

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Теги: #Дніпропетровщина#наркоторгівля