Внаслідок обстрілу Красногорівки поранено і травмовано восьмеро мирних жителів
За даними спостережної групи української сторони СЦКК, під час обстрілу міста бойовики застосували реактивну систему залпового вогню.
Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області вісім мирних жителів дістали поранення та травми.
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Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
«Вісім місцевих жителів Красногорівки отримали поранення та травми», - йдеться у повідомленні.
За даними спостережної групи української сторони СЦКК, під час обстрілу міста бойовики застосували реактивну систему залпового вогню. На місці спеціалісти виявили рештки більше десятка реактивних снарядів.
Також повідомляється, що в результаті обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, три приватні транспортні засоби.
Як повідомляв УНІАН, 28 травня, зранку бойовики обстріляли Красногорівку. За даними поліції, внаслідок обстрілу пошкоджені 7 будинків. Крім того, снаряди влучили в лікарню та школу, що спричинило виникнення пожежі.
Українська сторона СЦКК повідомила, що внаслідок обстрілу троє жінок отримали легкі поранення.