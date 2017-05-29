Внаслідок обстрілу Красногорівки поранено і травмовано восьмеро мирних жителів

Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області вісім мирних жителів дістали поранення та травми.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

«Вісім місцевих жителів Красногорівки отримали поранення та травми», - йдеться у повідомленні.

За даними спостережної групи української сторони СЦКК, під час обстрілу міста бойовики застосували реактивну систему залпового вогню. На місці спеціалісти виявили рештки більше десятка реактивних снарядів.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, три приватні транспортні засоби.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня, зранку бойовики обстріляли Красногорівку. За даними поліції, внаслідок обстрілу пошкоджені 7 будинків. Крім того, снаряди влучили в лікарню та школу, що спричинило виникнення пожежі.

Українська сторона СЦКК повідомила, що внаслідок обстрілу троє жінок отримали легкі поранення.