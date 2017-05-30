У Києві через ботулізм помер чоловік: з'їв в'ялену рибу, придбану у супермаркеті

За інформацією Київського лабораторного центру МОЗ України, у Києві зареєстровано летальний випадок захворювання на ботулізм та два випадки захворювання на ботулізм у киян, які вживали в їжу в'ялену рибу промислового виробництва, придбану в торгівельній мережі міста.

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Летальний випадок захворювання на ботулізм зареєстрований у громадянина 1976 року народження, який вживав в їжу в'ялену рибу (лящ не патраний) промислового виробництва.

В інших двох випадках захворювання на ботулізм, постраждалі також своє захворювання пов'язують із вживанням в їжу тарані та в'яленого коропа промислового виробництва.

Риба була вироблена підприємством, розташованим в м. Світловодськ Кіровоградської області, придбана в гіпермаркеті "Караван" ТОВ "ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ", за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б та супермаркеті «Мегамаркет» ТОВ «ЛАБР», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 50.

Заходи із локалізації та ліквідації проводяться спільно з Управлінням захисту економічної безпеки Національної поліції України в м. Києві.

Станом на 18.00 29.05.2017 р. в Києві існує тимчасова заборона на реалізацію зазначеної продукції, громадянам, які її придбали, наполегливо рекомендується утриматись від вживання в їжу до з’ясування обставин.

Актуальна інформація з даного питання буде висвітлюватись додатково.