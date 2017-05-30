У Запоріжжі викрито підпільні цехи з виготовлення контрафактного медичного спирту

Співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили у Запоріжжі два підпільні цехи з виготовлення контрафактного медичного спирту.

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Як повідомили УНІАН у прес-центі СБУ, було встановлено, що підпільні цехи організували двоє місцевих мешканців. Вони планували реалізовувати фальсифікований спирт комерційним структурам, які є постачальниками за бюджетні кошти ліків для медичних закладів.

Зазначається, що під час обшуків на двох нелегальних виробництвах оперативники спецслужби виявили 90 літрів готового фальсифікату та 600 літрів сировини для його виготовлення, обладнання для розливу і пакування, підроблені етикетки та інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

« У ділків також правоохоронці вилучили фінансову документацію та печатки юридичних осіб з ознаками фіктивності, які доводять наміри реалізувати контрафактну продукцію», - йдеться у повідомленні.

Двом організаторам нелегального бізнесу оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Триває досудове слідство.