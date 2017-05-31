На Херсонщині зафіксовано спалах сальмонельозу серед малюків у дитсадку

За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби, в Херсонській області зареєстровано групове захворювання на гостру кишкову інфекцію серед вихованців дошкільного навчального закладу комбінованого типу ясла-садка № 3 Голопристанської міської ради.

Із ознаками гострої кишкової інфекції за медичною допомогою звернулось 10 дітей, з яких 7 госпіталізовано до Херсонської обласної інфекційної лікарні. Троє дітей через відмову батьків від госпіталізації лікуються амбулаторно.

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За попередніми результатами лабораторних досліджень, у комірника та кухаря закладу виявлено збудник сальмонельозу. Дитячий заклад закрито з 28 травня 2017 року. Фахівцями Держпродспоживслужби епідеміологічне розслідування продовжується. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Херсонській області.