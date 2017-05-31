У Василькові правоохоронці ліквідували нарколабораторію з виготовлення метадону

У м.Васильків Київської області правоохоронці ліквідували нарколабораторіюз виготовлення метадону.

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Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, правоохоронцями знешкоджено організовану групу наркоторговців у складі 4 осіб, які займались незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням наркотиків з метою збуту, а також незаконним збутом метадону.

В нарколабораторії у Василькові учасники організованої групи щомісячно виготовляли понад 1 кілограм метадону та збували його через мережу збуту наркозалежним особам Київщини, з метою незаконного збагачення учасників групи. Кошти від клієнтів надходили на банківські картки учасникам групи.

«Загальна вартість вилучених наркотичних засобів на «чорному ринку» становить 1 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що організована група діяла з березня по 30 травня 2017 року.

Під час обшуків виявлено та вилучено метадон, амфетамін, грошові кошти, банківські картки, безліч телефонів, за допомогою яких наркоторговці зв’язувались з клієнтами, приладдя для зважування та розфасовки доз, обладнання для виготовлення наркотиків.

Організатора групи затримано у м. Ужгород, а решту учасників - на території Київської області.

Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння вказаного кримінального правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.