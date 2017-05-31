У Херсоні зафіксовано випадок ботулізму: жінка їла в'ялену рибу виробництва "Чудо-Юдо"

За результатами епідеміологічного розслідування випадків захворювання на ботулізм серед киян спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Києві встановлено, що виробником рибної продукції, яка реалізовувалась гіпермаркетом «Караван» та супермаркетом «Мегамаркет» є ФОП Меркулов А.В., а постачальником ТОВ «ЧУДО-ЮДО» міста Світловодськ Кіровоградської області.

У Києві з 29 травня 2017 року введено тимчасова заборона на реалізацію зазначеної рибної продукції.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській для встановлення причин і умов виникнення випадків захворювання на ботулізм, на підприємстві, з продукцією якого постраждалі пов’язують своє захворювання 30 травня 2017 року, розпочали проведення санітарно-епідеміологічного обстеження (розслідування). Підприємство ФОП Меркулов А.В. призупинило виробництво до закінчення розслідування.

Зразки продукції підприємства-виробника направлено для дослідження на визначення наявності та типу ботулотоксину до Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Наразі за результатами проведеної перевірки здійснюються заходи з відкликання виробником продукції, яка може бути потенційним джерелом інфекції.

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Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області повідомляє про лабораторно підтверджений випадок ботулізму в жінки 1986 року народження, який також ймовірно пов’язаний із вживанням риби даного виробника.

Зі слів чоловіка постраждалої 23 травня 2017 року подружжя придбало карася в'яленого у супермаркеті «Фреш» у м.Херсон. На наступний день стан здоров’я жінки погіршився, зранку 26 травня каретою швидкої допомоги вона була госпіталізована до лікарні. На сьогодні постраждала продовжує лікування в реанімаційному відділені.

30 травня 2017 року Управлінням Держпродспоживслужби в м. Херсон через уповноважених (офіційних) лікарів ветеринарної медицини, які здійснюють державний контроль на підприємствах торговельної мережі м. Херсон було повідомлено операторів ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів (супермаркети, оптові бази, агропродовольчі ринки тощо) про випадки захворювання на ботулізм у м. Київ та м. Херсон, пов’язаних з вживанням у їжу риби, придбаної у супермаркетах. За ініціативи Управління Держпродспоживслужби в м. Херсон вся продукція знята з реалізації та поміщена на відповідальне зберігання (мережа «Фреш»).

З боку територіальних органів Держпродспоживслужби проводиться робота із визначеними суб’єктами господарської діяльності, які можуть реалізовувати продукції вказаного виробника з метою зняття її з реалізації, а також роз’яснювальна робота серед населення в усіх регіонах України.

Держпродспоживслужба рекомендує громадянам тимчасово утриматись від вживання в їжу в’яленої риби виробництва ФОП Меркулов А.В. та ТОВ «ЧУДО-ЮДО» міста Світловодськ Кіровоградської області. У разі придбання у торговельних мережах в’яленої риби зазначених вище виробників повернути цю продукцію до місця продажу.