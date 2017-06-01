На Київщині припинено діяльність наркоугруповання, яке реалізовувало кокаїн та екстазі

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою припинили на Київщині діяльність наркоугруповання, учасники якого реалізовували контрабандний кокаїн та екстазі.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що нелегальний бізнес організували кілька жителів Києва та області. Наркоділки самі та через дилерів збували «товар» клієнтам у столиці та інших регіонах країни. За інформацією спецслужби, «важкі наркотики» ділкам завозили кур’єри з Європи.

«Під час обшуків за місцем проживання п’ятьох учасників наркоугруповання оперативники спецслужби вилучили понад сто грамів кокаїну, кілька десятків пігулок екстазі, майже один кілограм марихуани, три бойові гранати, незареєстровану вогнепальну зброю з набоями», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників наркоугруповання.