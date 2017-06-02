Житомирщина: через забруднення невідомою речовиною заборонено використовувати воду з ріки Хомори

У Житомирській області за фактом забруднення річки Хомора цього тижня відкрито кримінальне провадження.

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Про це повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА – керівника апарату Олексія Ясюнецького.

Як зазначається, наразі за фактом забруднення невідомою речовиною річки Хомора розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод) Кримінального кодексу України.

«Ми разом з представниками управління екології та природних ресурсів ОДА виїжджали та проводили нараду із головою Баранівською райдержадміністрації Миколою Вельчинським та силовиками Баранівського району. Наразі за фактом забруднення невідомою речовиною річки Хомора розпочато досудове розслідування», – цитує прес-служба облдержадміністрації Ясюнецького.

Також він інформував, що представники Держпродспоживслужби відібрали проби води у Хоморі. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що якість річкової води не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками, за інтенсивністю запаху, вмістом плаваючих домішок, показниками жорсткості та окисності, тощо.

Крім цього, за даними ОДА, у Полонському відділенні поліції ГУ Нацполіції в Хмельницькій області також відкрито кримінальне провадження, в рамках якого призначено експертизу.

«За результатами експертизи будуть прийняті процесуальні рішення, у тому числі - оголошення підозри. Наразі єдиним можливим джерелом забруднення може бути Понінківська картонно-паперова фабрика, втім, остаточно це буде відомо після отримання висновків експерта», - зазначають у Житомирській облдержадміністрації.

Там також повідомляють, що, за інформацією Баранівського відділення поліції головного управління Нацполіції у Житомирській області, «в рамках досудового розслідування на допит було викликано керівництво вказаної картонно-паперової фабрики, але ті не з’явилися».

Крім цього, Баранівська райдержадміністрація повідомляє, що зараз воду з Хомори не можна використовувати для будь-яких потреб, заборонено напувати нею тварин та вживати в їжу рибу з річок.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області у травні цього року було виявлено масову загибель риби внаслідок забруднення річки Хомора на території Баранівського району.

За результатами попередніх аналізів фахівці встановили, що Хомора періодично забруднюється стоками зі сторони Хмельницької області.

Ситуація набула широкого розголосу як у Баранівському районі, так і на Житомирщині загалом.

Збитки, завдані довкіллю внаслідок загибелі риби, наразі встановлюються.

У червні минулого року на Житомирщині вже були випадки забруднення річок Хомора та Случ, однак ситуацію вдалося стабілізувати.