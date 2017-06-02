У Рівному затримано головного лікаря, який вимагав $ 2 тис за працевлаштування
Головлікарю "світить" від 8 до 12 років.
У Рівному вчора, 1 червня, близько 16-ї години правоохоронці затримали головного лікаря обласного медичного закладу під час отримання хабара в розмірі 2 тисячі доларів.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, затримання відбулося у робочому кабінеті посадовця.
Хабар він вимагав від громадянки за працевлаштування.
За фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.