У Києві зафіксовано черговий випадок ботулізму: чоловік з'їв в'яленого карася, купленого в "Ашані"

За інформацією Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", в Києві зареєстровано черговий захворювання на ботулізм.

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Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, киянин з'їв в'яленого карася (виробник – ФОП Меркулов А.В.) промислового виробництва, придбану в гіпермаркеті "АШАН" ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ", за адресою: м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2.

Чоловік відчув погіршення стану здоров’я за два дні після вживання риби і одразу звернувся за медичною допомогою.

Лікарі встановили попередній діагноз ботулізм. Чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Спеціалістами Держпродспоживслужби спільно з фахівцями Київського міського лабораторного центру МОЗ України проводиться епідеміологічне розслідування даного випадку.

Уповноваженими лікарями ветеринарної медицини було вручено відповідні інформаційні листи керівникам суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території міста щодо тимчасової заборони та/або відкликання харчової продукції (риби в’яленої) виробництва ФОП Меркулов А.В.

За інформацією, отриманою від уповноважених лікарів ветмедицини, продукція (густера в кількості 11 кг 730 г, судак соломка в'ялена в кількості 18 кг 196 г, судак в'ялений в кількості 10 кг 685 г) відкликана з реалізації в супермаркеті «АШАН» ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ», також відкликано з реалізації 405, 01 кг рибопродукції виробництва ФОП Меркулов А.В.

У Кіровоградській області зазначена продукція може реалізовуватись в мережі ТОВ «Альянс Маркет», ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ», ТОВ «ЛАБР», ПП «Дівіал», ТОВ «ДЖУНА», ТОВ «АМІАТА», ТОВ «ТВІЧ», ТОВ «НОРДОН», ТОВ «НАГВАЛЬ ФІШ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ФІШ КОМПАНІ».

Фахівці наполегливо рекомендують громадянам утриматися від вживання в’яленої риби виробництваФОП Меркулов А.В. (Кіровоградська область, м. Світловодськ).