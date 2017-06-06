У притулку на Одещині зафіксовано спалах гепатиту А: госпіталізовано 19 дітей

У місті Білгород-Дністровський Одеської області в дитячому притулку «Центр психолого-соціальної реабілітації для дітей» зафіксовано спалах гепатиту А, госпіталізовано 19 дітей.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації.

Станом на 3 червня 19 дітей госпіталізовано до Білгород-Дністровської центральної районної лікарні. У трьох госпіталізованих лабораторно підтверджено гепатит А, ще 16 - залишаються під наглядом. Медики оцінюють стан пацієнтів як стабільний.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА В'ячеслав Полясний зазначив, що для локалізації та ліквідації спалаху гепатиту фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, в притулку відібрано зразки питної води, взято гігієнічні змиви з об'єктів навколишнього середовища. За дітьми, які контактували з госпіталізованими, встановлено медичне спостереження. Полясний додав, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області вивчає причини й умови, які призвели до виникнення і поширення інфекційної хвороби.

Довідка. Вірус гепатиту А передається через тісний контакт з хворою людиною або продукти харчування і воду.