На Одещині - спалах харчової токсикоінфекції: мешканці двох сіл отруїлися овечою бринзою

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, серед мешканців сіл Кубей та Калчева Болградського району Одеської області зафіксовано шість випадків захворювання на харчову токсикоінфекцію, з них одна - дитина.

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Усіх постраждалих було госпіталізовано до інфекційного відділення Болградської центральної районної лікарні, одна особа після надання першої медичної допомоги відмовилась від госпіталізації.

Усі постраждали вживали свіжу овечу бринзу, придбану напередодні на стихійному ринку в с. Кубей у приватної особи.

За даними відокремленого підрозділу Болградського міжрайонного відділу лабораторних досліджень Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, для проведення відповідних лабораторних досліджень у вогнищах відібрано 3 проби харчових продуктів, 20 змивів, 5 проб питної води, обстежено 13 контактних осіб, дослідження тривають.

Спеціалістам ветеринарної медицини ринків заборонено видачу ветеринарно-супровідних документів на свіжу овечу бринзу.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.