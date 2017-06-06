У Києві до купального сезону підготовлено 11 пляжів, три з них з "блакитним прапором"

У Києві до відкриття купального сезону підготовлено 11 муніципальних пляжів, три з яких – «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця» – отримали міжнародну відмітку якості «Блакитний прапор» як такі, що відповідають європейським стандартам.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв та генеральний директор КП "Плесо" Денис Пікалов під час перевірки готовності пляжів Києва до літнього сезону.

«Цього року паспорти готовності отримали 11 столичних пляжів. У Дніпровському районі 8 пляжів – "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний"; в Оболонському – "Вербний" і "Пуща-Водиця"; у Деснянському – пляж "Чорторий", - зазначив Пантелеєв.

У свою чергу Пікалов зауважив, що вперше три пляжі міста отримали міжнародну відмітку якості.

"Всі пляжі готові приймати відвідувачів. Інформація щодо якості води для купання оновлюватиметься щотижнево", - запевнив він.

За словами Пантелеєва, також у столиці підготовлені 17 зон відпочинку біля водних об'єктів, але там відпочинок без можливості купання. Це: "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Березняки", "Веселка", "Верхня", "Наталка", "Редьчина", "Біла", "Троєщина", "Галерна", "Осокорки", "Сонячна", "Святошин", "Голуба", "Синєозерна" та "Совська балка".

Купальний сезон, за його словами, відкривають після того, як температура води досягає +18 градусів. Саме така температура дозволяє дослідити стан води у річках та озерах, аби вона була безпечна.

Окремо Пантелеєв зупинився на оновленому цього року парку спецтехніки КП «Плесо» - придбано більше десятка автомобілів для догляду та прибирання пляжів.

«Також хочу відмітити, що на території пляжів на Гідропарку працює система збору стоків. Робота таких очисних споруд дає змогу не забруднювати водоймища», - підкреслив він.

Пляжний патруль на сьогодні укомплектований 120 рятівниками. За словами Пантелеєва, їх кількість регламентується відповідно до наказу МВС №270, однак на пляжах міста їх трохи більше, зважаючи на велику завантаженість зон відпочиваючими.