До "Охматдиту" госпіталізовано 5-річну дитину, яку жорстоко побила матір

На Чернігівщині поліція розслідує факти жорстокого поводження матері з п’ятирічною дитиною.

Читайте такожНа Житомирщині мати до смерті побила своє півмісячне немовля

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, до столичної дитячої лікарні «Охматдит» зі знімального майданчика ток-шоу одного з центральних телевізійних каналів було доставлено 5-річну дитину з Носівського району Чернігівщини. Встановлено, що до Києва малюк прибув разом з 38-річною матір’ю для участі в зйомках телепрограми.

У лікувальному закладі медики діагностували у дитини садна голови, верхніх та нижніх кінцівок, перелом пальця руки, а також численні незначні тілесні ушкодження. Загальний висновок лікарів - «синдром жорстокого поводження з дитиною». Після обстеження малюка було госпіталізовано до «Охматдиту».

За місцем мешкання потерпілого малюка обласний главк поліції направив слідчо-оперативну групу. Під час перевірки правоохоронці встановили, що побитий хлопчик є наймолодшою дитиною у багатодітній родині. Батько ніде не працює, перебуває на обліку в службі зайнятості. Мати - домогосподарка. Обидва неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності, в тому числі за вчинення насильства в сім’ї та невиконання батьківських обов’язків.

Також поліцейські опитали в присутності педагога та психолога неповнолітніх членів родини. За словами дітей, мати завжди ставилася до найменшого з агресією, нерідко його била і позбавляла їжі.

Водночас, коли родину відвідували соціальні працівники, мати пояснювала наявність у найменшого сина синців і саден різноманітними господарськими причинами. Старші діти досі мовчали про ситуацію в родині і не зверталися за допомогою, бо боялися реакції матері.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України («злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною»), максимальна санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Після проведення передбаченого законодавством судово-медичного експертного дослідження жінці буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, додали в поліції.