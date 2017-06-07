У Києві СБУ перекрила контрабандний канал постачання психотропів з Європи

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією перекрили в Києві контрабандный канал постачання психотропних речовин з Європи.

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Як повідомив прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що наркоділки купували психотропи в одній з європейських країн і рейсовими автобусами доставляли в Україну.

Оперативники спецслужби задокументували, що один із зловмисників в'їхав в країну з «товаром» через пункт пропуску «Ягодин» на Волині. У столиці його зустрічав спільник, який забезпечував реалізацію наркотиків у регіоні.

Співробітники СБУ затримали двох наркоділків на одному з київських автовокзалів.

При огляді багажу правоохоронці виявили 5000 таблеток психотропного препарату МДМА (екстазі) і 300 г метамфетаміну.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркоугруповання.