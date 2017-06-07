В Україні стрімко зростає кількість випадків ботулізму через вживання неякісної риби

Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі, зафіксовано нові випадки захворювання на ботулізм у трьох регіонах України: у Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

Читайте такожУ Києві зафіксовано черговий випадок ботулізму: чоловік з'їв в'яленого карася, купленого в "Ашані"

На Полтавщині ботулізм діагностовано у мешканки с. Микільське. Випадок зараження спеціалісти пов’язують із вживанням продукції виробництва ФОП Сидоренко І.З., що здійснює свою діяльність у м. Черкаси. Перевірка рибопереробного цеха ФОП Сидоренко І.З. виявила, шо будь-які відомості щодо виробництва риби в’яленої відсутні. Відтак не можливо встановити факти виготовлення та реалізації продукції на даному підприємстві (асортимент, кількість, місця відправлення та ін.). Проте, відповідно до письмового пояснення підприємця, документи на продукцію, які було представлено в торгівельній мережі Полтавської області (а це якісне посвідчення та декларація виробника) ним не видавались, підпис та печатка підроблені.

У ході обстеження підприємства виявлено ряд грубих порушень (відсутність експлуатаційного дозволу, незадовільний санітарно-технічний та санітарно-гігієнічний стан виробництва, недотримання поточності технологічних процесів, відсутність відомчого лабораторного контролю та ін.).

Також зафіксовано захворювання на ботулізм у мешканця смт.Недригайлів Сумської області. Захворювання пов’язано із вживанням риби в’яленої домашнього виготовлення, яку було придбано в Київській області.

Захворювання на ботулізм у мешканки м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області також, ймовірно, пов’язане із вживанням копченої риби невідомого походження, придбаної в КП «Дніпрорудненський міський ринок».

Читайте такожВ Україні не зареєстровано жодного препарату проти ботулізму, отрут змій та каракуртів - МОЗ

Директору ринку надіслано пропозицію з вимогою призупинити реалізацію риби холодного копчення суб’єктам господарювання, які здійснюють продаж риби, організувати проведення ветеринарно-санітарного обстеження місць продажу рибної продукції.

Водночас у МОЗ попереджають, що в Україні відсутня реєстрація медичних імунобіологічних препаратів таких, як сироватки протиботулінічні, сироватка проти отрути гадюки та каракурта тощо. ВІдтак у лікарнях відсутні препарати, які рятують життя хворим на смертельній інфекційні хвороби, зокрема, ботулізм.