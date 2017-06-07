У Харкові в ДТП за участю "швидкої" постраждали шість осіб, серед них 3-річна дитина

У Харкові в результаті ДТП за участі «швидкої допомоги» і легкового автомобіля постраждали шість чоловік.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, аварія за участю автомобіля Peugeot бригади швидкої медичної допомоги та автомобіля Volvo сталася сьогодні, 7 червня, о 13.33 на проспекті Московському, 138.

За відомостями поліції, автомобіль швидкої допомоги рухався по Московському проспекту в напрямку району ХТЗ, а автомобіль Volvo, повертаючи на перехресті проспекту та вулиці Енергетичної, не надав дорогу медикам, які рухалися з увімкненими маяками та звуковим сигналом на червоне світло.

Внаслідок ДТП постраждали водій швидкої, фельдшер, лікар, пасажирка «швидкої» та трирічна дитина, яких везли до лікарні.

Травми також отримав водій автомобіля Volvo.

Усі постраждалі госпіталізовані. На місці працює слідчо-оперативна група.