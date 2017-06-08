Японія передала Київській обласній лікарні новітнє медичне обладнання

Новітнє ендоскопічне обладнання - ендоскоп та колоноскоп - отримала Київська обласна клінічна лікарня від уряду Японії.

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Лікарі наголошують, що рання діагностика надважлива для успішного лікування хвороби. Нове обладнання - експертного класу, дає можливість проводити обстеження та виявляти патологію травного тракту на початкових стадіях та виконувати мініінвазивні втручання. Моделі ендоскопів мають функцію NBI для максимально чіткої візуалізації ураженої слизової, що уможливлює виявлення та лікування передракових станів.

Вчора Київську обласну клінічну лікарню відвідав та оглянув функціонування медобладнання Посол Японії Шігекі Сумі.