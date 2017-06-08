У Сумах від ботулізму помер чоловік, який вживав в’ялену рибу

У Сумах від ботулізму помер 38-річний чоловік – фельдшер швидкої медичної допомоги, якийвживав в’ялену рибу.

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Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, 6 червня бригада екстреної медичної допомоги перевезла чоловіка санітарною авіацією із Недригайлова (Сумська обл.) до обласної інфекційної лікарні із діагнозом «ботулізм».

За його інформацією, напередодні компанія із семи людей відпочивала на природі та вживала у їжу в’ялену рибу. Цього ж дня увечері чоловіку стало погано, його доправили до реанімаційного відділення Недригайлівської Центральної районної лікарні, а згодом – до Сум.

«У нього почалися зорові і мовні розлади, потім – порушення дихання, тож постраждалого підключили до штучної вентиляції легень. Йому ввели три дози сиворотки: одна була в обласній дитячій лікарні, ще дві знайшли родичі в інших містах України. Стан хворого був стабільно важкий. Токсин вже розійшовся у тканини. Сиворотка ж діє лише тоді, коли він знаходиться ще в крові. Усіма процедурами ми лише підтримували його життєдіяльність», – зазначив Бутенко.

За даними головного лікаря Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні ім. Зиновія Красовицького Андрія Сніцаря, у решти людей, які, ймовірно, теж вживали рибу разом із чоловіком, поки немає жодних проявів хвороби, але інкубаційний період може затягуватися до тижня і більше.

Як повідомляв УНІАН, кілька випадків захворювання на ботулізм минулого тижня було зафіксовано у Києві та Херсонській області. Там постраждалі теж отруїлися в’яленою рибою, придбаною у супермаркетах. Одна людина померла.

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За інформацією Держпродспоживслужби, джерелом зараження стала в’ялена риба, яку виробляє ФОП «Меркулов А. В.», а реалізовує її компанія «Чудо-юдо» із міста Світловодськ Кіровоградської області.

За фактом спалаху ботулізму в Київській і Херсонській областях прокуратура Кіровоградської області, на території якої знаходиться підприємство-реалізатор риби, почала досудове розслідування.

Протягом останнього тижня ще в трьох областях України – Сумській, Полтавській та Запорізькій – було зафіксовано випадки захворювання на ботулізм, пов’язані з вживанням рибної продукції.

Запасів зареєстрованої сироватки від ботулізму в Україні наразі немає.