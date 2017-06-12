В Одеській області викрили нарколабораторію, де вирощували елітну марихуану

В Одеській області сьогодні, 12 червня, прикордонники виявили нарколабораторію, вилучивши наркотиків на суму близько 1 млн грн за цінами «чорного ринку».

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Як повідомили УНІАН в секторі з питань взаємодії з засобами масової інформації Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, нарколабораторію, яка діяла в приватному будинку в селищі Олександрівка, викрили співробітники оперативно-розшукового підрозділу зазначеного управління.

«Лабораторія була прихована в підвальному приміщенні. Там господиня будинку вирощувала канабіс, а на горищі оперативники виявили ящики з близько 5 кг речовини (складає більш як 5 тис. доз) готової для вживання. На «чорному ринку» роздрібна ціна виявленої речовини становить близько 1 млн грн», - повідомили в секторі.

Зазначається, що для вирощування марихуани громадянка використовувала насіння елітних нідерландських сортів, яке отримувала з-за кордону. Наразі тривають слідчі дії.

Як уточнили в секторі, заходи проводилися за процесуальним керівництвом прокуратури в Одеській області спільно зі слідчим управлінням Національної поліції України в Одеській області.