В Україні - чергова смерть через ботулізм: 57-річний полтавчанин теж їв в’ялену рибу
16:01, 13 червня 2017Новини регіонів
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Задля встановлення обставин смерті та підтвердження діагнозу "ботулізм" розпочато кримінальне провадження.
Врятувати чоловіка медикам не вдалося - він помер у реанімації / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції Полтавської области, 5 червня в міську лікарню Горішніх Плавнів був доставлений пацієнт з підозрою на ботулізм.
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За словами 57-річного чоловіка, він вживав в’ялену рибу, яку придбав в одному з магазинів. Врятувати чоловіка медикам не вдалося - він помер у лікарні.
Задля встановлення обставин смерті та підтвердження діагнозу "ботулізм" розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Розпочато досудове розслідування.
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