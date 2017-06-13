В Україні - чергова смерть через ботулізм: 57-річний полтавчанин теж їв в’ялену рибу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції Полтавської области, 5 червня в міську лікарню Горішніх Плавнів був доставлений пацієнт з підозрою на ботулізм.

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За словами 57-річного чоловіка, він вживав в’ялену рибу, яку придбав в одному з магазинів. Врятувати чоловіка медикам не вдалося - він помер у лікарні.

Задля встановлення обставин смерті та підтвердження діагнозу "ботулізм" розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування.