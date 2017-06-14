В Івано-Франківській та Одеській областях значно зросли показники захворюваності на кір - МОЗ

15:03, 14 червня 2017
Новини регіонів
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Станом на 13 червня 2017 року в Україні зареєстровано 735 випадків кору, з них 536 випадків – у дітей та підлітків.

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Згідно з оперативними даними МОЗ України, фіксується значне зростання кількості випадків кору в Івано-Франківській та Одеській областях.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, випадки захворювання кір у 2017 році зареєстровано у 15 регіонах України.

Станом на 13 червня 2017 року в Україні зареєстровано 735 випадків кору, з них 536 випадків – у дітей та підлітків.

За аналогічний період минулого року зареєстрували лише 10 випадків кору у Львівській, Чернівецькій, Київській, Черкаській областях та Києві.

Захворювання на кір у 2017 році зареєстровані у 15 регіонах. Найбільше випадків кору в Івано-Франківській області (392) та Одеській (267).

У Тернопільській області зареєстрували 19 випадків, Дніпропетровській – 11, Вінницькій – 9, Чернівецькій – 8, Львівській – 7, Закарпатській області та Києві – по 4, Хмельницькій – 3, Кіровоградській – 2. Поодинокі випадки зареєстровані у Донецькій, Житомирській та Черкаській областях.

Збільшення випадків захворювання на кір пов’язано з низьким охопленням щепленнями дітей та дорослих.

Заразитися на кір може будь-яка людина, що не має імунітету. Симптомами кору є висока температура, нежить, кашель, висип, іноді блювання і пронос. Часто ускладнюється пневмонією та може викликати ураження головного мозку.

Специфічного лікування кору не існує, проте хворобі можна запобігти – вакцинацією. Наразі в Україні використовується комбінована вакцина для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи виробництва GSK.

Вакцинація – найефективніший спосіб захисту від інфекційних захворювань. Загартовування та повноцінне харчування важливі для здоров’я дитини, але вони не захищають від інфекційних хвороб. Альтернатив вакцинації немає.

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Теги: #епідемія кору в Україні#проблеми вакцинації