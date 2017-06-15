У Запорізькій області за тиждень зафіксовано 5 випадків захворювання на ботулізм

За останній тиждень зареєстровано 5 випадків захворювання на ботулізм серед мешканців м.Дніпрорудне Василівського району та м Запоріжжя.

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Як повідомили УНІАН у Держпродпотребслужбі, захворювання пов’язано із вживанням в’яленої риби, придбаній у торговельній мережі.

У відомстві повідомляють, що мешканка м.Дніпрорудне, яка захворіла на ботулізм, рибну продукцію придбала на Дніпроруднівському міському ринку, а четверо інших - у кіоску «Пивасик» ФОП Чертоляс С.В. м.Запоріжжя.

У ході перевірки встановлено, що реалізація риби та рибної продукції в асортименті у кіоску «Пивасик» здійснювалася при відсутності супровідних документів, які підтверджують якість та безпечність продукції. ФОП Чертоляс С.В. не зареєстрований в реєстрі потужностей операторів ринку, що є порушенням ст. 22, 25 закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». На підставі зазначеного, фахівцями Управління Держпродспоживслужби в м.Запоріжжі призупинена реалізація рибної продукції, реалі затор від припису в акті перевірки відмовився.

Про факт порушення діючого законодавства ФОП Чертоляс С.В. проінформована Запорізька міська прокуратура № 2, відповідна інформація щодо відсутності державної реєстрації потужностей операторів ринку у ФОП Чертоляс С.В. направлена до територіального органу ДФС у Запорізькій області.

При цьому на адресу ФОП Чертоляс С.В. направлено лист-попередження про заборону реалізації будь-якої риби в торгівельних точках та про відповідальність операторів ринку за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (ст. 64 ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів») та кримінальну відповідальність (ст. 49 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»).