У Житомирському центрі крові нелегально торгували плазмою крові



Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією припинили на Житомирщині корупційний механізм продажу за заниженими цінами резервів плазми крові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБ в Житомирській області, правоохоронці встановили, що посадовці реалізовували плазму крові, виготовлену комунальною установою «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради і двома її філіями, фіктивним комерційним структурам у два з половиною рази дешевше собівартості.

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Надалі ділки реалізовувала плазму крові легальній фармацевтичній компанії, яка виробляла високовартісний медпрепарат для подальшого експорту.

Під час обшуків у приміщенні Житомирського обласного центру крові та двох його районних філіях офісах та офісах комерційних структур, зареєстрованих у Києві, оперативники СБ України вилучили документацію, яка доводить здійснення нелегальної оборудки та продаж плазми крові фіктивним структурам. За попередніми підрахунками фахівці Державної фінансової інспекції, через корупційний механізм комунальному підприємству завдано збитки на майже два мільйони гривень.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності усіх встановлених організаторів та учасників корупційного механізму.