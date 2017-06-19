У Луцьку 13-річний підліток без свідомості потрапив до реанімації з гострою алкогольною інтоксикацією

У Луцьку 13-річний підліток без свідомості потрапив до реанімації з підозрою на гостру алкогольну інтоксикацію.

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Як поінформували УНІАН у прес-службі патрульної поліції Луцька, вночі до правоохоронців зателефонував небайдужий громадянин і повідомив, що на вулиці Винниченка троє дітей перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

На місці події патрульні виявили трьох хлопців - 11, 13 та 14 років. 13-річний підліток без свідомості лежав на землі.

Медики, які приїхали на виклик поліції, госпіталізували хлопця у реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні з підозрою на гостру алкогольну інтоксикацію.

Інших двох доправили до відділу поліції, викликали батьків та повідомили про подію працівників ювенальної превенції, зазначили у прес-службі.