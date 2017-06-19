Львів потопає у смітті: місту загрожує епідемія кишкових інфекцій

Через високу температуру повітря та не вивезені побутові відходи з’явилася реальна загроза спалаху кишкових інфекцій у Львові.

Про це сьогодні на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, пише galinfo.com.ua.

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«Якщо не забезпечити своєчасне вивезення сміття зі Львова, то нас чекають небезпечні наслідки для здоров’я львів’ян», - заявив Володимир Зуб.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк повідомила, що на сьогодні у Львові 403 майданчики переповнені сміттям. З деяких сміття не вивозили вже більше як місяць.

Вона додала, що критичною є ситуація у трьох районах. Сихівський – перенакопичення на 193 майданчиках, Шевченківський – 99, Франківський – 67, Залізничний – 38.

Загалом нагромадилось 8,5 тис. тонн сміття. Для його вивезення потрібно 850 машин.

Місто настільки великих машин для вивезення сміття не має.