Внаслідок обстрілу бойовиками Щастя травмовано 9-річного хлопчика
15:03, 19 червня 2017Новини регіонів
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Поліція відкрила кримінальне провадження.
Дитина отримала поранення у вигляді баротравми та контузії обох вух / УНІАН
9-річний хлопчик травмований внаслідок обстрілу бойовиками міста Щастя Луганської області.
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Як повідомляє Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Луганський області, сьогодні до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про надання допомоги 9-річній дітині, яка 15 червня близько о 20.30 внаслідок артобстрілу бойовиками міста отримав поранення у вигляді баротравми, контузії обох вух.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.
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