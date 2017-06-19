Внаслідок обстрілу бойовиками Щастя травмовано 9-річного хлопчика

9-річний хлопчик травмований внаслідок обстрілу бойовиками міста Щастя Луганської області.

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Як повідомляє Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Луганський області, сьогодні до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про надання допомоги 9-річній дітині, яка 15 червня близько о 20.30 внаслідок артобстрілу бойовиками міста отримав поранення у вигляді баротравми, контузії обох вух.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.