На Донеччині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед малюків дитсадка

За оперативним повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, зареєстровано спалах захворювання нагостру кишкову інфекцію серед вихованців дошкільного навчального закладу № 38 в с. Рівнопіль Волноваського району Донецької області, внаслідок якого постраждало 9 дітей молодшої та старшої групи.

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Всіх хворих було госпіталізовано до інфекційного відділення центральної районної лікарні м.Волноваха. За результатами лабораторної діагностики, у хворих виявлено антиген ротавірусу.

При санітарно-епідеміологічному обстеженні закладу, проведеного спільно спеціалістами управління Держпродспоживслужби у Волноваському районі та Волноваської міськрайонної філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України», було виявлено численні порушення вимог санітарного законодавства:

- не представлено документи, які підтверджують якість та терміни придатності харчових продуктів, бракеражний журнал на сировину заповнений наперед до кінця червня 2017 року;

- не функціонує каналізаційна система на харчоблоці та в групах;

- протягом останніх двох тижнів для приготування страв та споживання дітьми використовується привозна питна вода невідомого походження (не встановлено виробника);

- для миття столового посуду та кухонного інвентарю і посуду використовується вода з свердловини, яка за результатами моніторингових досліджень не відповідає вимогам за мікробіологічними показникам, тощо.

Для проведення відповідних лабораторних досліджень відібрано змиви з об’єктів навколишнього середовища; проби харчових продуктів та води кип’яченої з груп, з свердловини та привозної, обстежено контактних осіб. Дослідження тривають.