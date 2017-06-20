В Одеській області правоохоронці виявили нелегальну плантацію конопель

У Роздільнянському районі Одеської області правоохоронці виявили нелегальну плантацію, на якій росли 558 тис. кущів конопель.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, напередодні на полях Роздільнянського району виявлений ділянка площею близько 1,5 га, який був засіяний наркомісткими рослинами.

Відзначається, що, обстежуючи територію району начальник Роздільнянського відділу поліції Олег Кашперук спільно з 1-м заступником керівника Роздільнянської місцевої прокуратури Радомиром Ковалем виявили поле на території Понятовського сільської ради.

В ході обшуку виявлено та вилучено 558 тис. кущів рослин роду конопель, зразки яких відібрано та направлено на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі розслідування триває.