Екс-міністр МОЗ вважає, що AlfaJazzFest слід відмінити через небезпечну епідемситуацію у Львові

Після відвідування "Альфа Джаз Фесту" (AlfaJazzFest) у людей можуть початися проблеми зі здоров'ям через ситуацію зі сміттям, яка виникла у Львові. Про це УНН заявив народний депутат, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

Читайте такожЛьвів потопає у смітті: місту загрожує епідемія кишкових інфекцій

"Відмінити фестиваль – це буде саме правильне рішення. Я б не рекомендував людям їхати у Львів на цей фестиваль з ознаки власної безпеки і саме в епідеміологічному розумінні, тому що рознощики всякої зарази і бродіння сміття не сприяють атмосфері проведення фестивалю", - сказав Мусій.

За словами нардепа, після відвідування джазового фестивалю "у людей можуть початися проблеми зі здоров'ям".

Мусій підкреслив, що тисячі відвідувачів заходу можуть сприяти створенню негативної епідеміологічної ситуації.

Він зазначив, що санепідемслужба належним чином на ситуацію, яка виникла у Львові, не реагує.

"Вона мала б взагалі оголосити (Львів – ред.) зоною екологічної катастрофи в державі, а не на словах – хочуть-хочуть, а оголосити не можуть", - сказав Мусій.

Нардеп підкреслив, що ситуацію зі сміттям повинен в першу чергу вирішувати його мер, а також відповідно реагувати на ситуацію МОЗ України.

Додамо, з 23 по 27 червня у Львові відбудеться сьомий міжнародний джазовий фестиваль "Альфа Джаз Фест 2017" (Alfa Jazz Fest).