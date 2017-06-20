У столиці - черговий випадок ботулізму: киянин з'їв в'ялену рибу, куплену у "Сільпо"

У Києві зареєстровано черговий випадок захворювання на ботулізм.

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Як повідомляється на сайті Головного управління Держпродпотребслужби м.Київ, чоловік вживав в'яленого карася, придбаного у супермаркеті "Сільпо" Радомишля (Житомирська область).

Чоловіка госпіталізовано з діагнозом "ботулізм" до інфекційної реанімації Олександрійської клінічної лікарні Києва. У відділенні інфекційної реанімації хворому вводились протиботулінічні антитоксичні сироватки типів А, В, Е.

Згідно серологічного дослідження, у в’яленій рибі виявлено ботулінічний протоксин типу Е.

Пізніше Головне управління Держпродпотребслужби у Києві спростувало інформацію про те, що рибу куплена у магазині "Сільпо". За уточненими даними, хворий придбав рибу (окунь в'ялений), промислового виробництва, в продуктовому магазині ПП Яницька, який розташований на першому поверсі будівлі під супермаркетом "Сільпо". З суб'єктом господарювання ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" даний випадок не пов'язаний.