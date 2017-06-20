Потреби для надзвичайного стану у Львові немає, бо "більшість міста не завалено сміттям" - Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун вважає загрозливою для здоров’я людей ситуацію зі сміттям у Львові, але не бачить потреби для впровадження надзвичайного стану.

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Про це вона повідомила сьогодні на брифінгу у Львові, пише ЗІК.

Супрун повідомила, що у Львові передавала обладнання для міської дитячої лікарні та, водночас, ознайомилася із ситуацією зі сміттям.

«Як ми бачимо, більшість міста не є завалена сміттям. Думаю, як ми зможемо разом попрацювати – не потрібно надзвичайного стану. Бо це насправді дуже велике навантаження на усіх людей, як є надзвичайний стан. Треба вирішити цю специфічну проблему без цього. Але побачимо, як швидко ми зможемо вирішити проблему. Зараз я не бачу потреби для надзвичайного стану», – заявила Супрун.

Вона поінформувала щодо результатів лабораторних досліджень ґрунту на мікробіологічні показники, проведених Львівським обласним лабораторним центром, які свідчать, що ґрунт на сміттєвих майданчиках «сильно забруднений кишковою паличкою».

«Багато сміттєвих майданчиків є недалеко від дитячих майданчиків, де бавляться діти. Ми переживаємо, що буде поширюватися захворюваність… Це є велика проблема, бо воно з ґрунту доходить до води. Або мухи літають і сідають на нашу їжу і спричиняють багато захворювань», – сказала Супрун.

За її словами, завтра на засіданні уряду вона буде говорити про загрози від сміття у Львові.

«Я розмовляла учора ввечері і сьогодні з Прем’єр-міністром. Він розуміє, яка справа, і каже, що львів’яни не самі. Він звернувся до голови ЛОДА, щоби інші міста Львівської області могли взяти на себе більше сміття. Але як каже мер, більшість із них беруть, скільки можуть. Він мені сказав, що буде звертатися до віце-прем’єра Зубка, щоб він зібрав усіх голів ОДА і попросив, щоб інші області брали на себе відповідальність», – сказала Супрун.

На її думку, проблему Львова потрібно вирішити спільно. Вона також зазначила, що проблеми зі сміттєзвалищами є і в інших областях.