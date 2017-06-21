На Вінниччині зафіксовано спалах кишкової інфекції у дитсадку: дітей госпіталізували

На Вінничині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей дошкільного навчального закладу «Пролісок» смт. Сутиски Тиврівського району.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі України, до Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні з ознаками гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 5 дітей молодшої групи.

Усім захворілим встановлено попередній діагноз "гострий гастроентероколіт середнього ступеню важкості", призначено адекватне лікування.

Під час епідрозслідування групового захворювання встановлено ряд порушень санітарного законодавства, зокрема, відсутні умови для дотримання персоналом харчоблоку та дітьми правил особистої гігієни (на харчоблоці не працює умивальник для миття рук, рукомийники встановлені в групах не використовуються за призначенням, захаращені сторонніми речами); не забезпечено групову ізоляцію та недостатня кількість дитячих ліжок (частина дітей молодшої групи сплять в сусідній групі, кількість ліжок не відповідає кількості дітей); порушуються правила зберігання, миття та дезінфекції дитячих горщиків в молодшій групі; санітарний стан холодильного обладнання незадовільний.

Для лабораторних досліджень відібрано 9 проб харчових продуктів, 4 проби води питної, 70 змивів з об’єктів довкілля, обстежено 26 контактних осіб.

Дитячий садок закрито на карантин.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.