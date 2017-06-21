У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркозалежних

У Харкові прокуратура викрила релігійну організацію, де насильно утримували близько 20 наркозалежних людей.

Читайте такожНа Тернопільщині вчителька молодших класів торгувала наркотиками

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова, «Центр боротьби з наркоманією та алкоголізмом» у Новобаварському районі міста, де утримували громадян, викрили сьогодні, 21 червня.

За його відомостями, кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України). За попередніми даними, центр працював у складі однієї із релігійних організацій міста. Він розміщувався в квартирі житлового будинку. У чотирьох кімнатах правоохоронці виявили близько 20 осіб.

Під час допиту громадяни повідомили, що утримуються у центрі проти своєї волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для керівника Центру. Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи. Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі.