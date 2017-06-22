В Одесі затримано "чорних фармацевтів"

В Одесі затримано трьох осіб за підозроюу виготовленні психотропних речовин із контрабандних прекурсорів, їхній дохід становив до 10 млн грн на місяць.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, оперативники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури викрили трьох місцевих жителів, які організували лабораторію з виготовлення амфетаміну та метамфетаміну в орендованій квартирі.

«Під час обшуків у приміщенні правоохоронці затримали організатора та двох «хіміків». Вилучено 3,8 кг амфетаміну, понад 100 грамів метамфетаміну та лабораторне обладнання», - повідомили у прес-службі.

За інформацією спецслужби, щотижня нарколабораторія виготовляла від 3 до 5 кілограмів наркотиків і приносила зловмисникам щомісячний дохід у сумі до 10 млн грн.

«Продукцію» зловмисники збували лише оптовими партіями обмеженому колу постійних дилерів. Сировину для виготовлення психотропних ділки отримували контрабандою.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, діяльність вищеназваного угруповання припинено сьогодні, 21 червня.

Затриманим особам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, відзначили у прокуратурі.

Встановлено, що підозрювані збували наркотичну речовину через Інтернет, шляхом закладок, отримуючи плату криптовалютою Bitcoin.