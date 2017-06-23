В Одесу доставили групу бійців, поранених в зоні АТО
Спеціалізований літак доставив до Одеси 22 бійця, з яких четверо – у важкому стані.
В Одесу вчора доставили групу бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
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Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, спеціалізований літак доставив до Одеси 22 бійців, з яких четверо - у тяжкому стані.
Поранених доставлено на військовий аеродром, звідки колона машин швидкої допомоги перевезла їх у Військово-медичний центр Південного регіону (Одеса). Четверо тяжкопоранених відразу поміщено в реанімацію.
За даними Танцюри, у військовослужбовців складні травми, зокрема перелом хребта й опіки.
Волонтери також сьогодні почали збирання коштів на купівлю медпрепаратів для військовослужбовців, що прибули.