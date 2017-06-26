На Київщині відкриють медичний центр з реабілітації бійців АТО, які отримали контузії

На Київщині відкриють медичний центр з реабілітації воїнів, які отримали контузії.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це поінформував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, центр планується відкрити вже у листопаді цього року.

«Вже запущена програма з реабілітації людей, які отримали контузії від вибухів під час бойових дій. Ми робимо медичний центр. Це спеціальний центр, який буде розташований в Київській області. На нього вже виділено бюджет», - підкреслив міністр внутрішніх справ.

За його словами, це тільки один з проектів з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому, які запускає МВС.

Аваков повідомив, що комплексна програма з реабілітації постраждалих від посттравматичного синдрому повинна мати державне значення.

«Це комплексна програма, яка повинна мати державне значення. У цілому, наше бачення проекту ми вже скоро запропонуємо РНБО. Думаю, що Олександр Турчинов зможе запропонувати комплексні заходи», - додав він.

За даними міністра внутрішніх справ, з початку російської агресії проти України близько 500 учасників антитерористичної операції після повернення із зони АТО вчинили самогубства. Відповідно до загальновизнаного міжнародного стандарту, 90-95% учасників бойових дій згодом мають медичні (пов'язані з нервовою системою) і соціальні проблеми, а у близько третини діагностується посттравматичний синдром, результатом якого нерідко бувають самогубства.