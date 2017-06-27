На Харківщині зафіксовано 14 випадків випадків небезпечної хвороби Лайма
09:30, 27 червня 2017Новини регіонів
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Хвороба Лайма передається через укус кліща.
Якщо ж паразит все-таки вкусив, потрібно негайно звернутися до лікарні / www.youtube.com
У Харківській області нашестя кліщів, пише ТСН.
Паразити активувалися в регіоні. Наразі у лікарнях області зафіксовано вже 14 випадків хвороби Лайма.
Цей недуг передається через укус кліща, а саме через слину комахи.
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Медики просять жителів Харківської області максимально закривати тіло перед походом в ліс чи парк та використовувати спеціальні аерозолі, які відлякують кліщів.
Якщо ж кліщ все ж вас вкусив, негайно зверніться до лікарні.
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