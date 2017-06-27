На Харківщині зафіксовано 14 випадків випадків небезпечної хвороби Лайма

У Харківській області нашестя кліщів, пише ТСН.

Паразити активувалися в регіоні. Наразі у лікарнях області зафіксовано вже 14 випадків хвороби Лайма.

Цей недуг передається через укус кліща, а саме через слину комахи.

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Медики просять жителів Харківської області максимально закривати тіло перед походом в ліс чи парк та використовувати спеціальні аерозолі, які відлякують кліщів.

Якщо ж кліщ все ж вас вкусив, негайно зверніться до лікарні.