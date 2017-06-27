На Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфтеміну

Раніше судимий за скоєння грабежів і розбійних нападів, 28-річний житель смт. Ворзель облаштував нарколабораторію за місцем проживання, де упродовж шести місяців виготовляв амфетамін, а потім його збував.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Київської області, під час проведення відпрацювання Ірпінського регіону по виявленню осіб, причетних до незаконного зберігання наркотичних засобів, працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини у помешканні 28-річного жителя смт. Ворзель вилучили нарколабораторію.

Поліцейські вилучили хімічні речовини, прекурсори, посуд та інше лабораторне обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини та 100 гр. готового амфетаміну.

Встановлено, що чоловік купував «інгредієнти» для власного виробництва наркотиків у мережі Інтернет.

Вилучена нарковмісна порошкоподібна речовина білого кольору направлена на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає сплату штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове слідство триває.